ÖVP hält weiterhin an Leitspital-Plänen fest

FPÖ appeliert an Vernunft

Anders sieht die Pläne die steirische FPÖ, die schon Ende April mitteilte: „Wer nach dieser Krise noch über Krankenhausschließungen nachdenkt, ist von allen guten Geistern verlassen“, sagte Gesundheitssprecher Marco Triller. „Die vermeintlich hohe Anzahl an Spitälern hat sich in der aktuellen Krise als wahrer Segen erwiesen.“ Eine Zentralisierung der Spitalsstrukturen im Bezirk Liezen würde eine Reihe an Nachteilen bringen. Bogner-Strauß sollte nach Meinung der FPÖ die „Zentralisierungspläne ein für alle Mal verwerfen und stattdessen die bestehenden Standorte sinnvollen Reformen unterziehen“.