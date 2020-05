Wir helfen den „Not-Fellen“ von „Purzel & Vicky“

Hilfe für „Not-Felle“ ist angekommen

Aktuell hat „Purzel & Vicky“ zehn Paletten Premium-Tiernahrung von der „Krone“-Tierecke erhalten. Bei unserer großen Futterspendenaktion beliefern wir österreichweit Tierheime und verschenken mit der Futterherstellerfirma „CAT´S LOVE“ insgesamt 100 Paletten bestes Tierfutter für Samtpfoten. „Krone“-Tierecke Chefin Maggie Entenfellner und „CAT´S LOVE“-Firmengründerin, Katharina Miklauz, haben noch viel vor: Schließlich werden weitere 60 Paletten an Tierfutter in den kommenden Wochen in ganz Österreich verteilt und sollen etwas Freude in den Alltag der Tierheime bringen.