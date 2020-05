Heroin nach Kärnten geschmuggelt

Das Heroin will er vor allem für den Eigengebrauch geholt haben

Den Vorwurf, dass er einen schwungvollen Handel mit Heroin betrieben habe, bestritt er, lediglich der 26-Jährigen habe er hin und wieder etwas verkauft. Die 5.600 Euro in bar, die bei ihm zuhause gefunden worden waren, seien sein Erspartes gewesen, sagte er in seiner Einvernahme vor Richterin Michaela Sanin, die dem Schöffensenat vorsaß. Neben dem Drogenhandel wurde dem Mann auch Betrug vorgeworfen - obwohl er Einkünfte aus dem Drogenhandel hatte - bezog er nämlich Sozialleistungen.