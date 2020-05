FKK am Balkon: Nackt sein darf man

Wo, wenn nicht auf dem Balkon nackt in der Sonne baden? Solange die Nachbarn hierbei nicht belästigt werden, steht dem eigentlich nichts im Wege! Immerhin wird keine Mittags- oder Nachtruhe gestört! Verhält man sich hierbei also normal, ist nackt sein auf dem eigenen Balkon also durchaus in Ordnung. Achtung! Sollten am Hausdach gegenüber gerade Bauarbeiten stattfinden, empfiehlt sich ein Sichtschutz - immerhin wollen wir die Arbeiter doch nicht von ihrer Tätigkeit ablenken!