Betrüger geben sich als Gemeindemitarbeiter aus

„Laut Mitteilungen unserer Bürger ist derzeit eine “Telefonumfrage„ in den Haushalten von St. Andrä im Umlauf, deren Auftraggeber die Stadtgemeinde sein soll“, teilt die Gemeinde in einem Facebook-Posting mit! Die Gemeinde erklärt jedoch, dass sie weder Umfragen noch Anrufe in Auftrag gegeben hat. Es handelt sich also um einen Telefonbetrug.