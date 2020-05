Wien zur „grünsten Stadt der Welt“ ernannt

Die österreichische Bundeshauptstadt ist im Ranking „The World‘s 10 Greenest Cities 2020“ kürzlich zur „grünsten Stadt der Welt“ gekürt worden. Die Wertung wurde von der kanadisch-amerikanischen Consulting-Agentur Resonance erstellt. Erst dahinter reihen sich München, Berlin und Madrid ein, wie das Rathaus am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Für das „Greenest Cities“-Ranking wurden mehr als 100 Städte weltweit nach Kriterien wie Anteil von Parks und öffentlichen Grünflächen in der Stadt, Nutzung erneuerbarer Energien, Luftgüte, Angebot des öffentlichen Verkehrs, fußgängerfreundliche Wege sowie Angebot an Märkten mit lokalen Produkten verglichen.