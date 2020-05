Streunerkatze geht mit in Shop, zeigt auf Futter

Eine Streunerkatze aus Mexiko weiß genau, wie sie an ihr Lieblingsfutter kommt. Sie begleitet Menschen in einen lokalen Shop, steuert auf das Tierfutter zu und kratzt an der Packung, die es haben möchte. So tat es die Katze auch mit einer dort lebenden Lehrerin. Diese war davon so begeistert, dass sie sie schließlich adoptierte.