Drei Tage lang: Das Land im Sport-Fieber

Der Coronavirus kann, soll und wird Österreich nicht vom Laufen abhalten. Zumindest beweisen dies zahlreiche Laufinitiativen, die via App zu meistern sind. Mit einer weiteren unter dem Namen „Österreich läuft“ können nun alle Österreicher ein gemeinsames sportliches Ziel verfolgen. Die Veranstalter sprechen alle an: Menschen, die auf einen Marathon trainiert haben, der nun nicht stattfinden kann, Menschen die regelmäßig laufen, um sich fit zu halten, Nordic Walker und Menschen, die gerne wandern oder spazieren gehen. Aber auch Menschen, die erst in der Corona-Zeit, auf den Geschmack gekommen sind und sich bewegen wollen. All jene haben jetzt ein gemeinsames Ziel.