Menschen mit Behinderung in die Mitte holen

Menschen mit Behinderung sind viel mehr als nur ihre Behinderung. Leider ist der Tag, an dem sie in der Mitte der Gesellschaft stehen, noch nicht gekommen. Viel zu oft werden sie noch unterschätzt, ihre Talente nicht gefördert oder gesehen. Der Tag der Inklusion am 5. Mai soll die Gleichberechtigung von allen Menschen in der Gesellschaft vorantreiben.