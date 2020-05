Sarkasmus oder Realität: Clubleben der Zukunft

Viele Menschen vermissen das Clubleben, die Betreiber sind verzweifelt, die Kellner sehnen sich danach, Drinks zu mixen. Wann die Diskotheken wieder aufsperren dürfen, steht aktuell noch in den Sternen. Ein Video im Netz, das gerade vielfach geteilt wird, zeigt mit einer ordentlichen Note Sarkasmus, wie es in Zukunft aussehen könnte. Und eines steht fest: Die meisten würden lieber mit Einkaufswagen, Schutzmasken und eingepackt in Plastikanzüge die Clubs besuchen, als diese geschlossen zu halten.