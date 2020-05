Drive-in-Konzerte und -Raves jetzt im Trend

Aufgrund der weltweit herrschenden Pandemie sind Großveranstaltungen in Österreich vorerst bis zumindest Ende August untersagt. Auch in anderen Ländern gibt es ähnliche Verbote. Musiker auf der ganzen Welt werden dementsprechend besonders kreativ, um ihre Songs auch weiter vor Publikum zu präsentieren. Während viele auf die sozialen Netzwerke zur Kommunikation setzen, gab es in der Stadt Aarhus in Dänemark nun das erste Drive-in-Konzert. In Deutschland wird unter anderem zu Drive-in-Raves geladen.