Online-Plattform: Hanf-Lieferservice rettet Jobs

WARDA stand vor einer schwierigen Situation, doch schlau war die Crew schon immer, wenn es um Vermarktung und Ideen geht. „Da wir einen guten Konakt zu ‘Canna Be Love‘ haben, die legale CBD-Blüten vertreiben, aber durch die Ausgangsbeschrenkungen diese nicht in ihrem Shop verkaufen konnten, haben wir die Idee geboren, auf unserer Homepage mit einem neu aufgesetzten Online Shop genau dieses Produkt zu vermarkten und zu verkaufen. So wurde im März mit einem shopify Account und einem Autokurier der WARDA Onlineshop geboren“, so Dennis im Gespräch mit City4U.