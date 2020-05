Comicfigur soll Mädchen für Technik begeistern

„Die Wiener Netze bieten eine Vielzahl an Berufen und auch Lehrmöglichkeiten, wie etwa eine Lehrausbildung für Elektrotechnik oder Installationstechnik. Sind die Eltern nicht in der Sparte tätig, haben die wenigsten Kinder jedoch auch solche Jobs bei ihrer zukünftigen Berufsplanung auf dem Radar. Mona4Kids soll auf spielerische Art und Weise die Möglichkeiten, die die Wiener Netze bieten, erlebbar und spürbar machen, aber auch grundsätzlich zeigen, was man alles entdecken und erforschen kann“, erklärt Reiterer: "Besonders wichtig ist es uns, dass wir Mädchen für technische Berufe mit Mona ansprechen können. So wird in Experimenten etwa erklärt, was Energieverbrauch ist, womit man Energie sparen kann und mehr.