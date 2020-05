Diese Sonnenbrillen trägt man im Frühjahr

# Mit Shields der Zukunft entgegen



Der einzige Trend, der nicht aus der Vergangenheit stammt: Shields. Diese futuristische Art der Sonnenbrillen poppte in abgeschwächter Form bereits im vergangenen Jahr auf. In diesem Frühjahr wird jedoch in die vollen gegriffen. Diese Brillen bestehen nicht aus zwei seperaten Gläsern, sondern aus einem durchgehenden.