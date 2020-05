Immer mehr Wiener Clubs setzen auf Crowdfunding

Auch im Das Werk (9., Spittelauer Lände 12) ist momentan alles still. Hier hofft man ebenso auf Crowdfunding als Chance. „Die Krise hat uns am 10. März gezwungen, den Clubbetrieb komplett einzustellen. Jetzt sind wir buchstäblich am Arsch! Bitte helft uns dabei, auch diese Krise zu bewältigen“, so der Aufruf der Veranstalter auf der Fundraising-Plattform startnext.com. Unter dem Motto „Spendier dem WERK ein Bier“ hofft man auf finanzielle Unterstützung der Fans. Der Finanzierungszeitraum läuft noch bis 24. Juni. Wer nicht nur einen individuellen kleinen Betrag beitragen möchte, kann auf der Crowdfunding-Plattform auch die „die WERKlang Card“ um 999 Euro ergattern. Diese ist auf 30 Stück limitiert und ermöglicht freien Zugang zu allen Veranstaltungen im Werk, ein Leben lang.