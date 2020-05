Die besten Bücher für „Star Wars“-Fans

Der Star Wars Day wird seit 2011 jährlich am 4. Mai gefeiert und ist für Fans der Kult-Filme ein ganz besonderes Highlight. Auf der ganzen Welt werden normalerweise große Partys dazu abgehalten. Da diese Corona-bedingt nun nicht möglich sind, hat City4U ein paar Buch-Tipps zusammengefasst, um den Star-Wars-Day auch zu Hause ein wenig zu zelebrieren. In diesem Sinne: May, the fourth be with you!