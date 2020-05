Motorradfahrer lehnte nach Sturz Rettung ab

Am 2. Mai 2020 um 10.25 Uhr lenkte ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen sein Motorrad auf der Turrachstraße (B 95) von Metzing in Richtung Himmelberg. In Pichlern fuhr er Schlangenlinien, laut den Angaben der Polizei „um seine Reifen warmzufahren“. Dabei kam er aus eigenem Verschulden zu Sturz und rutschte rund 100 Meter weit gegen einen Straßenleitpflock, überschlug sich und blieb verletzt im Straßengraben liegen.