Nackt-Model schickt Stoßgebet an Insta-Götter

Julia Rose wurde in den USA durch ihre Teilnahme bei der US-Datingshow „Are You The One?“ bekannt. Nun wird sie in den sozialen Medien für ihre freizügigen Bilder gefeiert. Der 26-jährigen folgen bereits mehr als 4,5 Millionen Leute auf Instagram. Nahezu täglich postet sie ein sexy Bild von sich. Auf ihrem neuesten Schnappschuss schickt sie ein Stoßgebet an die Instagram-Götter - nahezu nackt.