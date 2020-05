Harris und Ford lädt zu Mega-Show via Livestream

Bis wir im Club wieder zu coolen Beats abtanzen und für eine Weile unsere Sorgen vergessen können, wird es noch dauern. Wenn man also nicht in den Club gehen kann, muss man sich ihn einfach in die eigenen vier Wände holen. Genau das kann man am Samstag, 2. Mai, machen. Mit niemand Geringerem als dem österreichischen Top-DJ-Duo „Harris und Ford“. Diese präsentieren nämlich ab 21 Uhr ihre erste digitale Live-Show auf ihrem YouTube-Kanal und KontorTV.