Gewinnen Sie eine Vitaminbox von SanLucar

„Taste the SUN“

Unter dem Motto „Taste the SUN“ bietet SanLucar das ganze Jahr die größte Vielfalt an Obst und Gemüse. Seit 2002 produziert und vertreibt SanLucar Österreich Obst und Gemüse in bester Qualität. ‘Im Einklang mit Mensch und Natur’ wird Tafelobst und Gemüse in der ganzen Welt angebaut und geerntet. Die Marke SanLucar hat sich im Österreichischen Lebensmittel Einzelhandel im Premium Frische-Segment etabliert und ist bei den Handelsmarken BILLA, MERKUR, ADEG und Sutterlüty in Österreich erhältlich.