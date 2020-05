Wiener Beachclub eröffnet nach langem Umbau

Unter strengster Einhaltung aller Auflagen der Bundesregierung und mit einem abgespeckten Programm wird also erst einmal im Mai und Juni gemütlich der ein oder andere Cocktail geschlürft oder ein köstliches Schmankerl der überarbeiteten Speisekarte probiert. Geheimtipp: Der neue Beachburger soll ein absolutes Gedicht sein! Stammgäste haben sich den 15. Mai sicherlich schon rot im Kalender markiert. Der Club überrascht aber mit noch einem neuen Highlight. In Zukunft kann man via eigener App Punkte sammeln.