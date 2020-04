Neuen „Hydro Boost Revitalising Booster“ gewinnen

Trehalose ist ein neuer, zu 100 Prozent pflanzlicher Inhaltsstoff, der in der Natur überlebenswichtig für Pflanzen und viele andere Lebewesen ist. Bekannt geworden ist er vor allem durch die Auferstehungspflanze, die in einigen der rauesten Umgebungen der Welt vorkommt und auf wundersame Weise über 50 Jahre ohne Wasser überleben kann. Die Trehalose in der Pflanze hilft dabei, die gering vorhandene Feuchtigkeit zu speichern, bevor sie sich, durch den Kontakt mit Wasser, schließlich wieder regeneriert. In Hautpflegeprodukten dient Trehalose daher als Feuchtigkeitsspeicher und Proteinschutz. Sie trägt dazu bei, das Wasser im Gewebe und so die natürliche Struktur der Haut zu erhalten.