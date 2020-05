StylishSunday: Neue Insta-Challenge aus Mödling

Obwohl am 15. Mai der Kirchgang wieder erlaubt sein wird, wird es noch länger dauern, bis alles so abläuft wie vor dem Ausbruch der Pandemie. „Deswegen werden wir auch noch nach Mitte Mai unsere Online-Aktivitäten weiterführen, um unser Gemeindeleben weiterhin aufrecht zu erhalten“, so Weyss. Für die Sportlichen hat sich die Pfarre übrigens auch eine Challenge ausgedacht: „Unser Pfarrer Markus Lintner startete in der Osternacht eine Aktion unter dem Motto ,Die Welt steht Kopf! Wir feiern trotzdem!‘ und motivierte so dazu, ebenfalls ein Kopfstand-Bild mit froher Botschaft zu posten. Ich war da auch dabei. Eine Herausforderung, nach vielen Jahren wieder mal einen Kopfstand zu probieren.“ Eine Herausforderung, der sich hoffentlich noch viele weitere stellen.