Nachbarn sorgen mit albernen Gangarten für Lacher

Die Familie Koto in Michigan sorgt für lustige Momente in der Nachbarschaft in einer schweren Zeit. Nach dem Vorbild von Monty Python errichteten sie nämlich ein Schild, das auf das „Ministerium für alberne Spaziergänge“ hinweist. Darauf werden die Nachbarn gebeten, vor ihrem Haus in einer witzigen Art des Gehens vorbei zu spazieren. Die Idee begeisterte die Anrainer von Beginn an. Mittlerweile postet Liz Koto die Aufnahmen der albernen Gangarten auf Instagram.