Schmugglerin (29) versteckte Drogen in Stofftier

Rettungseinsatz brachte Beamte auf die Spur

Wie kamen die Kripo-Beamten der Verdächtigen auf die Spur? „Im Zuge eines Rettungseinsatzes wurden von Polizisten in der Wohnung der 29-jährigen Frau Suchtmittel und diverse Drogenutensilien festgestellt“, schildert ein Ermittler und ergänzt: „Im Rahmen der folgenden umfangreichen Ermittlungen wurden unter anderem elektronische Datenträger ausgewertet sowie Telefonüberwachungen durchgeführt. Die 29-Jährige wurde schließlich am 30. Dezember bei der Einfuhr von 200 Gramm Kokain und 50 Gramm Heroin auf frischer Tat erwischt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck am Hauptbahnhof festgenommen. Anschließend wurde sie in die Justizanstalt überstellt.“