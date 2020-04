„Simp“: Neuer Begriff der Beleidigung im Netz

Das Wort „simp“ hat in den letzten Wochen die sozialen Medien im Sturm erobert. Maßgeblich daran beteiligt war TikTok. Doch was bedeutet es eigentlich? Wörtlich übersetzt bedeutet es in etwa „dumme Person“. Zum Trend wurde es allerdings durch die „Simp Nation“ Videos. Damit sind (meist) Männer gemeint, die durch besonders nette Handlungen versuchen, eine (meist) Frau für sich zu gewinnen.