Mehr Anfragen bei der Frauenberatung

Diese Unsicherheit kennt auch Christian Fiala, Leiter der Gynmed Ambulanz. „Eingeschränkte Mobilität, Zeitdruck und Ortsgebundenheit belasteten besonders Frauen in Quarantäne-Gebieten“, so Fiala. Er rechne gegen Ende des Monats mit einem Anstieg an ungewollten Schwangerschaften. Zurückzuführen sei das unter anderem auch darauf, dass es schwieriger geworden sei, an Verhütungsmittel zu kommen.