Umweltverschmutzer verursachten Waldbrand

„Ein Glimmbrand ist am Waldrand ausgebrochen“, meldete am Freitag Abend eine Passantin dem Bürgermeister der Gemeinde Unternberg. Sie spazierte gerade im Bereich der Moosgrabenbrücke in Pischelsdorf entlang, als ihr die starke Rauchentwicklung Sorgen bereitete. Bürgermeister Peter Sagmeister (ÖVP) war in der Nähe mit seinem Rad unterwegs und sah sich den unheimlichen Rauch an. Bald entdeckte er vier Zigarettenstummel neben einer Parkbank am Waldrand. Sofort rief Sagmeister den Ortsfeuerwehrkommandanten Harald Graggaber an. Die Freiwillige Feuerwehr Unternberg rückte unverzüglich mit einem sechsköpfigen Einsatzteam aus, um Schlimmeres zu verhindern. Normalerwiese starten gleich zwei Fahrzeuge los, aber in der Corona-Zeit werden so wenig Leute wie möglich für einen Einsatz herangezogen. Fast zwei Stunden musste die Feuerwehr mit Corona-Schutzmasken den Brand löschen. „Es ist nicht angenehm, mit der Maske zu arbeiten“, gibt Graggaber zu.