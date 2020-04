Wiener Store: Festlicher Mundschutz für Brautpaare

Mit den individuellen Schutzmasken, die „Teller“ als erster Hochzeitsausstatter nun in Handarbeit anfertigt, wird die Hochzeit auch mit Mundschutz zu einem „modischen Erlebnis“. So wirbt der Wiener Spezialist für Hochzeitsmoden. Sei es mit Spitze und Tüll für die Schutzmaske der Braut oder farblich abgestimmt auf den Hochzeitsanzug des Bräutigams, in Zeiten der Corona-Pandemie möglicherweise das neue Must-Have für jedes Paar vorm Altar.