Online-Zauberschule für Harry-Potter-Fans

Mit „Hogwarts is Here“ können Harry-Potter-Fans in die Fußstapfen ihres Idols treten. Die Online-Version der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei bietet jedem die Möglichkeit, verschiedene Kurse zu absolvieren. Sie können, angepasst an die Vorlage von J.K. Rowling, Fächer wie „Zaubersprüche“, „Astronomie“, „Kräuterkunde“, „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ oder „Geschichte der Magie“ belegen und damit in die Welt der Zauberei eintauchen.