„Desperados 3“ ballert am 6. Juni auf PC, Konsole

Spieler können es sich offiziell in ihren Kalender schießen: THQ Nordic bringt sein taktisches Stealth-Game „Desperados 3“ am 16 Juni auf PC, PS4 und Xbox One. Das Prequel zum 2001 erschienen Klassiker „Desperados: Wanted Dead or Alive“ schickt Revolverheld John Cooper und seine vier Begleiter auf eine Reise durch den Wilden Westen, die in einem „dramatischen Showdown“ mündet, wie der Publisher verspricht.