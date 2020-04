Knalleffekt! Frauen-Fußball-EM auf 2022 verschoben

Österreichs Auswahl hält in der laufenden EM-Qualifikation nach vier Siegen beim Punktemaximum und führt damit die Gruppe G an. Drei Zähler dahinter liegt Serbien, das eine Partie mehr ausgetragen hat. Der Dritte Frankreich hat erst zwei Partien absolviert und diese gewonnen. Die Heim- und Auswärtspartie der Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer gegen Frankreich sowie ein Heimspiel gegen Serbien mussten aufgrund der Pandemie vertagt werden. Nachholtermine will die UEFA „zu gegebener Zeit“ bekannt geben. Weitergehen könnte die Qualifikationsphase für das ÖFB-Team am 22. September mit dem Gastspiel in Kasachstan.