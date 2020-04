Diese Menschen inspirieren, nicht aufzugeben

Tetraplegiker besteigt Mount Everest zu Hause



Der ehemalige Rugbyspieler Ed Jackson ist in allen vier Gliedmaßen gelähmt. Nachdem er in einem Schwimmbad auf den Kopf fiel und sich mehrere Wirbeln brach, teilten ihm die Ärzte mit, dass er wohl nie mehr gehen können würde. Doch Jackson belehrte sie eines Besseren. Bereits nach einem Jahr bestieg er seinen ersten Berg. Der 31-Jährige hofft, eines Tages der erste Tetraplegiker zu sein, der den Mount Everest bezwingt. Bis es so weit ist, besteigt er die 8848 Meter auf den Stiegen seines Elternhauses. Die Simulation des Aufstiegs bedeutet, dass er in vier Tagen 89.056 Stufen steigt, also 2.783 Mal auf und ab. Dabei wird er acht Stunden täglich auf den Treppen zugange sein. Jackson begann seine Herausforderung am Dienstagmorgen und hofft, am Freitagabend fertig zu sein. Nach Vorbild von Captain Tom sammelt auch der 31-Jährige Spenden für den NHS.