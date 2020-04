Auch für Kindergärten braucht es „klare Regeln“

„Uns erreichen zahlreiche Hilferufe aus den Kindergärten, dass völlige Unklarheit herrsche, welche Schutzmaßnahmen notwendig seien“, berichteten sie weiter. In dem einen Bundesland dürften trotz Covid-19 bis zu 20 Kinder in die Gruppe, in dem anderen nur „fünf oder sechs oder zehn“, kritisierten die beiden. Daher brauche es „rasch ein bundeseinheitliches Rahmengesetz“, so die Gewerkschafterinnen.