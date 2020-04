Packages gefüllt mit Fisch und Co. zu gewinnen

In Österreichs Küchen geht es derzeit heiß her. Täglich wird in den meisten Haushalten mindestens einmal gekocht. Immerhin fällt auswärts essen schon länger aus und auch nicht alle Lieferdienste sind in der Corona-Krise in Betrieb. Jene, die nicht auf Fast Food stehen, müssen auch noch länger auf den Genuss von von Profis zubereitete Speisen verzichten.