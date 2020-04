Tour durch die Geschichte der Prostitution in Wien

Die Online-Plattform „Cultural Places“ bietet Touren zu Sehenswürdigkeiten in der ganzen Welt im Web. Vor allem für Wien gibt es ein breites Angebot und vor allem in der momentanen Krisen-Situation haben sich die Macher überlegt, wie das Angebot trotzdem interessant gestaltet werden kann und veröffentlichten eine spezielle Tour durch die City unter dem Titel „Love for Sale“. In dieser wird seriös über die Prostituiton in Wien berichtet. Promotet wird die Aktion von keiner Geringeren als Miss Vienna Beatrice Körmer und das besondere Zuckerl daran ist, dass ein Teil der Erträge an die Volkshilfe geht. City4U hat einige Einblicke: