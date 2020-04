Partytime: Radiosender unterstützt heimische DJs

Für alle, die aufgrund der momentanen Corona-Situation leider zu Hause bleiben müssen, sorgt der Radiosender „kronehit“ dafür, dass es trotzdem nicht langweilig wird. Die Dancefloors in Österreich sind zwar gerade geschlossen, aber Musik kann auch in den eigenen vier Wänden für Stimmung sorgen. Beim „kronehit clubland xxl“ gibt es jeden Freitag von 22 Uhr bis 2 Uhr die coolsten Clubtunes. Jede Woche hört man hier die frischesten Tracks und Remixes aus der internationalen DJ Szene. Um auch die heimischen DJs in dieser Krisenzeit zu unterstützen, bietet kronehit einigen eine Stunde lang ab Mitternacht die Plattform, um ihr Set vorzustellen.