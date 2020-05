Was sich Mamas zum Muttertag wünschen

Gemeinsame Zeit als großer Wunsch

Auch wenn es aktuell den meisten nicht möglich ist, die Mutter persönlich zu sehen, so ist der Muttertag dennoch die ideale Gelegenheit, sie zu überraschen und ihr das zu schenken, was sie sich laut Befragung am meisten wünscht: gemeinsame Zeit für die „Zeit danach“ in Form von Erlebnisgutscheinen. Fast jede dritte Mutter (31 Prozent) erwartet ein Muttertagsgeschenk, 71 Prozent der Befragten kommen diesem Wunsch nach. Hierbei scheinen Töchter großzügiger zu sein als Söhne: Dreiviertel (75 Prozent) aller Frauen beschenken die Mutter zu ihrem Ehrentag, bei Männern sind es nur zwei Drittel (66 Prozent).