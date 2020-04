Uber startet Lieferdienst für Lebensmittel & Co.

Das Angebot, das auf dem Essenslieferdienst Uber Eats aufbaut, beginnt zunächst in einigen Städten und Ländern. In New York können Kunden unter anderem Medikamente bestellen, in Portugal arbeitet Uber mit der Post für die Paketausstellung zusammen, und in Australien gibt es eine Kooperation mit einem Anbieter für Heimtierbedarf. In Südafrika seien in Zusammenarbeit mit der Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates schon Medikamente an rund 25.000 Menschen ausgeliefert worden, erklärte der Konzern.