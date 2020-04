Immer mehr Hochzeiten finden virtuell statt

In Österreich können Hochzeiten ab Ende April wieder durchgeführt werden, allerdings nur im allerengsten Kreis und mit strengen Hygienemaßnahmen. Viele Paare möchten dennoch an ihrem ursprünglichen Termin festhalten und den großen Tag nicht Wochen oder Monate hinauszögern. Um trotzdem so viele Freunde wie möglich dabeihaben zu können, werden einige von ihnen kreativ und greifen auf die digitalen Möglichkeiten zurück. Vor allem international wird die Plattform „Zoom“ immer häufiger für Livestreams von Hochzeiten genutzt. .