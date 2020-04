Deffereggental: Hoffnung nach dem Felssturz

Die Bewohner sind wegen des Felssturzes im Gemeindegebiet von St. Veit zwischen Mellitztunnel und Mellitzgalerie regelrecht von der Außenwelt abgeschnitten. Sogar die Lebensmittel werden knapp! Die Regale in den Geschäften seien in den vergangenen Tagen fast leer geräumt worden, berichten Bewohner. Damit sich die Situation nicht weiter verschärft, besichtigten am Sonntag Experten die Absturzstelle, um die Gefahr einzuschätzen.