Wanderer stürzte, Bergrettung musste ausrücken

Gegen 18 Uhr startete am Samstag der 18-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag eine Wanderung von Kapfenberg kommend in Richtung Tanzenberg. Dabei wurde er bei Einbruch der Dunkelheit von starkem Regen überrascht. Schließlich kam er vom Weg ab und stürzte in einem Waldstück, wobei er sich am linken Knie verletzte. Da eine Rückkehr für ihn alleine nicht mehr möglich schien, alarmierte er via Notruf die Rettungskräfte.