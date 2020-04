Aufatmen nach Hilferuf: Wasser sprudelt wieder

Rückzieher folgte

Die 180-Grad-Wendung kam zum Glück schnell: Das Bezirksgericht Rattenberg gab der beantragten einstweiligen Vorkehrung von Schneiders Anwalt statt - was heißt: Wiederherstellung des vorherigen Zustandes beim Bassin. Noch am Mittwoch, dem Tag, an dem der „Krone“-Artikel erschien, schrieb der Anwalt sinngemäß: Sein Mandant werde nun erlauben, dass das Rohr wieder eingebaut werde. Falls Schneider dies nicht selbst tun wolle, würde der Nachbar „hiefür zur Verfügung stehen“. Hannes Schneider ging selbst zum Bassin, seither läuft das Wasser wieder. Nun geht es um eine Dauerlösung ohne Anwälte und Gerichte, denn der Bassin muss mittelfristig vom fremden Feld weg.