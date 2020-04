Weiter wenige Masken für Salzburg

Ähnliches verlautbarte am 7. April Bayern Ministerpräsident Markus Söder, als er persönlich einen Flieger am Rollfeld des Flughafens München empfing. Dieser hatte acht Millionen Schutzmasken an Board. Und Salzburg? Da wartete man vergebens auf medizinische Masken aus der Türkei, die schließlich nie in Salzburg ankamen. „Das ist keine angenehme Situation. Ich hätte auch lieber größere Mengen für Salzburg“, sagt Gesundheitsreferent Christian Stöckl. Derzeit bekommen man alle paar Tage eine kleinere Lieferung, was bisher laut Stöckl auch gut funktionierte. Warum man an keine größeren Bestellungen herankommt? „Oft scheitert es an der Qualität der Masken, am Preis oder den Lieferbedingungen“, so Stöckl. Außerdem sei der Markt derzeit mehr eine Börse. So entsprach vor kurzem eine Lieferung von FFP2-Masken nicht dem Standard und musste abgewertet werden. Diese werden als Mund-Nasen-Schutz verwendet, aber eben nicht für den Ursprungszweck.