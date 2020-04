WHO warnt vor Alkoholkonsum während Corona-Krise

Gerade in Zeiten von Quarantäne und Isolation greifen zahlreiche Menschen öfter zu Alkohol. Doch das ist nicht nur generell gesundheitsschädlich, sondern vor allem in Zusammenhang mit Covid-19 lebensgefährlich. Aus diesem Grund warnt die WHO in einem aktuellen Bericht davor, in der Corona-Krise zu Alkohol zu greifen.