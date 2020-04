„Firmen vor ausländischen Investoren schützen“

In Zeiten von Krisen müsse man nicht nur unsere Gesundheit schützen, sondern auch Österreichs Unternehmen, erklärt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) im Interview mit krone.tv. „Es ist wichtig, dass wir auf kleinere Familienbetriebe genauso schauen wie auf die größeren Betriebe, die jetzt gebeutelt sind von der Corona-Wirtschaftskrise“, so Schramböck. Mit dem geplanten Investitionskontrollgesetz soll ein Ausverkauf wichtiger österreichischer Unternehmen an ausländische Investoren verhindert werden. Was das genau bedeutet und wie wichtig das für die heimische Wirtschaft ist, sehen Sie im Video oben.