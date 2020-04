Steirische Corona-Bilanz: 1638 positive Tests

11.36 Uhr: Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hofft auf einen Saisonauftakt der Formel 1 in Spielberg in der Obersteiermark: „Selbstverständlich begrüße ich es, wenn die Formel 1 auch in diesem Jahr am Red Bull Ring in der Steiermark ausgetragen wird. Auch in Zeiten der aktuellen Coronakrise dürfen wir die Zuversicht nicht verlieren“, sagte er am Freitag auf APA-Nachfrage.



Ob und in welcher Form ein Grand Prix in Spielberg stattfinden kann, liege allerdings nicht in der Hand des Landes. Schützenhöfer sei mit Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko sowie dem zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Sportlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) in Kontakt. „Wir sind Dietrich Mateschitz unendlich dankbar für seinen riesigen Einsatz für seine Heimat Steiermark. Dementsprechend wäre es schön, wenn wir zumindest via TV einen spannenden Grand Prix sowie die schönen Bilder vom Murtal in die Welt schicken könnten“, so der Landeshauptmann.