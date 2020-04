Überholmanöver kostete Motorradfahrer das Leben

Tödlich verletzt wurde der 57-Jährige aus Oberkappel bei einem Verkehrsunfall am 16. April 2020 in Waldneukirchen am Wesen. Eine 66-Jährige aus dem Bezirk Schärding bog um 14.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Schaunbergerstraße nach links in eine Hauszufahrt ein. In diesem Moment überholte der Motorradlenker den Pkw.