Isolation wirkt sich auch auf Kaffeekonsum aus

Die Covid-19-Welt wirkt sich auf mehr Bereiche unseres Lebens aus, denn gedacht. Vor allem Menschen in Großstädten wie Wien ist es besonders spürbar. Wochenlanger Aufenthalt in der Wohnung, meist ohne Garten. Die großen Parks waren bis vor kurzem gesperrt. Kulturelle Events, Restaurantbesuche, Treffen mit Freunden - alles gestrichen. Also muss man sich neue Tätigkeiten suchen. Das betrifft vor allem das Trinken. In Isolation greifen wir nämlich nicht nur vermehrt zu Alkohol, sondern auch zu Kaffee. Das hat eine Studie im Auftrag von Nespresso belegt.