Brand in Mehrparteienhaus fordert vier Verletzte

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag im Wiener Bezirk Landstraße: In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses war aus bislang ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Helfer mussten die Bewohner mit Fluchtfiltermasken durch das völlig verrauchte Stiegenhaus oder via Drehleiter aus den Räumlichkeiten retten und in Sicherheit bringen - vier Menschen wurden verletzt.